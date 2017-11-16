اللد: تظاهرة احتجاجا على مشاركة البطريرك ثيوفولوس في صلاة عيد لد تحت حراسة أمنية “إسرائيلية”

الاراضي المحتلة/ PNN- شارك العشرات في تظاهرة احتجاجية صباح اليوم الخميس، ضد دخول البطريرك ثيوفولوس الثالث تحت حراسة أمنية “إسرائيلية” مشددة للمشاركة في صلاة عيد لد في كنيسة مار جريس (الخضر) ، رغم احتجاجات الأهالي وأبناء الكنيسة ⁧واعلانهم مقاطعة الصلاة في حال مشاركتهتزامنا مع عيد القديس جوارجيوس.

وشارك في التظاهرة عدد من النواب العرب وقيادات وكوادر الأحزاب والحركات السياسية العربية إلى جانب ناشطي مجموعة الحقيقة الأرثوذكسية واللجنة التنفيذية للمؤتمر الأرثوذكسي بالناصرة والمجالس الملية الأرثوذكسية في حيفا ويافا وعكا وعبلين والناصرة واللجنة التنفيذية للمؤتمر الأرثوذكسي، مؤكدين على رفضهم “صفقات بيع وتسريب الأوقاف الأرثوذكسية، التي يقوم بها البطريرك ثيوفيلوس وأعضاء مجمعه غير المستحقين.

ورفض المحتجون استقبال البطريرك ثيوفيلوس مطالبين بإقالته ووقف تسريب وبيع الأوقاف وتحرير الكنيسة الأرثوذكسية.

ورفع المتظاهرون الشعارات ورددوا الهتافات المناهضة والرافضة لبيع الأوقاف الأرثوذكسية والتآمر عليها.

جاءت هذه التظاهرة في عيد مار جوارجيوس احتجاجا على دخول ثيوفيلوس للكنيسة الأرثوذكسية باللد، للتأكيد على رفض الطائفة للصفقات المشبوهة ببيع الأوقاف المسيحية، واليوم يدخل بكل وقاحة للكنيسة محاطا بأفراد الشرطة وتحت حماية مشددة، ونحن نقول له لا مكان لك هنا”