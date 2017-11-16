أيقظ ابن عمه من النّوم فعاقبه بـ25 رصاصة

في التفاصيل، تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط بصعيد مصر، بلاغاً يفيد بقيام شاب بقرية المطيعة مركز أسيوط بقتل ابن عمه، بعد أن صوب نحوه 25 طلقة من سلاح آلي يمتلكه.

و انتقلت قوات الشرطة على الفور لموقع البلاغ، وتبين مقتل عبدالرحمن محمد غانم عبدالحافظ، حيث أشارت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة هو ابن عم المجني عليه ويدعى عصام.

وبينت التحقيقات أن المجني عليه كان يقضي إجازته من الخدمة العسكرية بالقرية، وذهب إلى منزل عمه وحاول إيقاظ المتهم، وقام بسحب البطانية من عليه، الأمر الذي تسبب في مضايقة الأخير، فحدثت مشادة بينهما تطورت لمشاجرة، قام على إثرها القاتل بالإمساك بسلاحه الآلي، وأطلق جميع الطلقات التي كانت بخزينته وعددها 25 طلقة نحوه فأرداه قتيلاً على الفور.