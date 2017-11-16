أريحا: فتيات ارثوذكسي رام الله يفزن بكأس الاستقلال

رام الله/PNN– حققت لاعبات نادي ارثوذكسي رام الله اليوم الخميس، كأس الاستقلال من أمام بذور الأمل/ أريحا بعد انتهاء اللقاء بفارق 10 نقاط لمصلحة الارثوذكسي.

وتحقق هذا الإنجاز بحضور رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة خضر أبو عبارة، والمختار عوني حتر، وراعي الاحتفال صيدلية العربي، ورئيس لجنة السباقات في اتحاد الفروسية الفلسطينية ناصر عريقات.

وقد حضر الاحتفال جماهير ارثوذكسي رام الله وبذور الأمل/ أريحا.

وشكرت إدارة بذور الأمل إدارة ارثوذكسي رام الله ممثلة برئيسها هاني الحصري لتلبية دعوة الحضور ومدير النادي عمار جلايطة.

يذكر أنه خلال لقاء الناشئات 2002 حققت بذور الأمل انتصارا على الأرثوذكسي.