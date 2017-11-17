اصابة خطيرة برصاص الاحتلال بزعم الطعن جنوب بيت لحم

بيت لحم/PNN-أصيب شاب فلسطيني بنيران الاحتلال، كما أصيب مستوطنان بإصابات متفاوتة، صباح اليوم الجمعة، وذلك كنتيجة لعملية دهس وقعت على مفترق “غوش عتسيون”، قرب مستوطنة “ألون شفوت” جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.

وجاء أن مستوطنا (35 عاما) قد أصيب بإصابة متوسطة، وأصيب آخر بإصابة طفيفة، وذلك جراء تعرضهما لعملية دهس قرب مستوطنة “ألفون شفوت”.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى “هداسا عين كارم” و”شعاريه تسيدك”، بعد تقديم الإسعافات الأولية لهما في المكان.

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال فإن منفذ عملية الدهس ترجل من المركبة وهو يشهر سكينا، وتقدم باتجاه جنود الاحتلال، وعندها أطلقوا عليه النار.

وجاء أن الشاب الفلسطيني قد أصيب بإصابة حرجة جراء إصابته بالرصاص، وهو ما يطلق عليه الاحتلال “عملية تحييد”.

وكانت أنباء أولية قد تحدثت عن محاولة تنفيذ عملية طعن أسفرت عن إصابة مستوطن، وإصابة الشاب الفلسطيني بصورة حرجة.

كما تحدثت أنباء أولية عن محاولة الشاب الفلسطيني طعن أحد جنود الاحتلال.