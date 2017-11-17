جيش الاحتلال الإسرائيلي يختتم أكبر مناورات جوية

القدس/PNN-أنهى سلاح الجو الإسرائيلي مناوراته التي بدأها قبل أسبوعين بمشاركة 8 دول هي الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والنمسا وبولندا والهند، إضافة إلى فرق وخبراء عسكريين من أربعين دولة حول العالم.

وتعد تلك المناورات -التي حملت اسم “العلم الأزرق” وجرت في القاعدة الجوية “عوڤدا” شمال إيلات- الأكبر في تاريخ سلاح الجو الإسرائيلي، وحاكت معارك جوية وجها لوجه وإصابة أهداف على الأرض والتعامل مع المضادات الأرضية.

وقالت مصادر عسكرية في تل أبيب إن سلاح الجو الإسرائيلي استفاد من الخبرات القتالية للدول المشتركة في المناورات “من أجل تحسين التعاون وبناء تحالفات إستراتيجية ودبلوماسية في مواجهة ما سميت بالتحديات المشتركة في الشرق الأوسط”.