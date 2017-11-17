الضابطة الجمركية : تضبط 10000 لتر سولار مهرب في محافظة الخليل

رام الله /PNN- ضبطت طواقم الضابطة الجمركية وبمساندة ودعم الدورية المشتركة من الاجهزة الامنية فجر اليوم في مدينة يطا جنوب محافظة الخليل 10000 لتر سولار مهرب وغير قانوني .

وافاد بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه وبناءً على معلومات استخبارية ومتابعة ومراقبة حثيثه لمروجي وموزعي السولار المغشوش والمهرب ونقاط البيع العشوائيه لخطورتها على المركبات وممتلكات المواطنين وعلى السلامه العامة لسوء التخزين والنقل، تمكنت طواقمنا فجر اليوم بمدينة يطا جنوب محافظة الخليل من نصب كمين لإحدى مهربي ومروجي المحروقات وبعد تعرضها للمواجهة وإطلاق النار تمكنت وبمساندة ودعم الدوريه المشتركه من الاجهزه الامنية من ضبط المهربين وتنك يحتوي 10 الالف لتر سولار. مهرب، حيث تم التحفظ والتحرز على المضبوطات وتحويل القضية لجهات الاختصاص في هيئة البترول لاستكمال الاجراءات القانونيه اللازمة .