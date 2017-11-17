اللواء فرج يغادر القطاع بعد اجتماع مطرل مع السنوار

غزة /PNN/ غادر رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج قطاع غزة مساء الجمعة بعد ان كان قد وصلها بعد الظهر حيث عقد اجتماع مطول مع رئيس حركة حماس في القطاع يحيى السنوار.

وقالت مصادر في قطاع غزة ان الاجتماع الذي سادته اجواء ايجابية ناقش اخر تطورات وجهود المصالحة الفلسطينية في اطار الترتيبات لعقد لقاءات المصالحة التي دعت اليها جمهورية مصر العربية في الحادي والعشرين من الشهر الحالي بمشاركة مختلف الفصائل الفلسطينية.

وكانت مصادر اعلامية قد تحدثت عن وجود ازمة في العلاقات بشلن ملف السيطرة الامنية حيث اصدر الرئيس توجيهاته لقيادة فتح بقصر التصريحات على اعضاء اللجنة المركزية الذين يشاركون بجلسات الحوار فيما انتقد بعض قيادات حماس تاخير فتح معبر رفح كان اقصاها من صلاح البردويل الذي وجه انتقادات لرئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور رامي الحمد الله.

وقالت مصادر بالقطاع ان السنوار اصدر اوامره لقيادات حماس بوقف التصريحات بشان المصالحة مؤكدا ان المصالحة قرار استراتيجي للحركة.