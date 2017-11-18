الوزير الحساينة يدعو المتضررين اصحاب الدفيئات الزراعية للتوجه للبنوك لاستلام تعويضاتهم من المنحة الكويتية

غزة/PNN- دعا وزير الأشغال العامة والإسكان المتضررين أصحاب الدفيئات الزراعية للتوجه للبنوك، اليوم الخميس، لاستلام التعويضات المالية من المنحة الكويتية لاعمار غزة .

وشكر الوزير الحساينة باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ودولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله دولة الكويت الشقيقة وأميرها صباح الأحمد الجابر الصباح والصندوق الكويتي للتنمية والشعب الكويتي على دعمهم ومساندتهم أبناء شعبنا الفلسطيني .

وقال الوزير الحساينة إن وزارة الأشغال العامة والإسكان تواصل جهودها في المنحة الكويتية واستكمال إجراءات تسليم باقي الدفعات لأصحاب المنازل المدمرة كليا والمتضررين.