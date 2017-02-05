د. مجدلاني يلتقي الامين العام لمؤسسة التنال العربي “شهادة الكفاءة الدولية في اللغة العربية”

رام الله /PNN- التقى الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ،اليوم الاحد بمكتبه بمدينة رام الله ، مع الامين العام لمؤسسة التنال العربي “شهادة الكفاءة الدولية في اللغة العربية ” د.عبد الرؤوف زهدي مصطفى ، د.ياسر زهدي مساعد المدير التنفيذي ، حيث بحث اهمية اللغة العربية حامية الهُوية ، وحاضنة الحضارة ، وحافظة التراث ، وصانعة جيل المعرفة.

ورحب د. بالوفد ووضعهم في صورة الاوضاع التي يعاني منها الشعب الفلسطيني ، وأنه ورغم ذلك في دولة فلسطين تتميز بالإبداع والتطور والتنوع ، وأننا ما زلنا نبني مؤسسات الدولة ،حتى تحقيق كامل الحقوق الفلسطينية .

ومن جانبه قد مصطفى رؤية التنال العربي بجمع الجهود والمبادرات الفردية والمؤسسية في خطاب واحد موحّد، موضوعيّ وواقعيّ تطبيقيّ، نهوضا باللغة العربية وإعادة مكانتها وسيادتها في ميادين المعرفة كلّها، والعمل بالمادة الثانية من الدساتير العربية التي تنصّ على أنّ اللُّغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة .

مشيرا أن التنال العربي هي مؤسسة تربوية لُغويّة، تعنى ببناء الاختبارات المعيارية المقنّنة وتنفيذها، وتقويم المناهج وتطويرها،والتأهيل والتّدريب والإشراف، وضمان الجودة.